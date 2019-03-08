Neowiz tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Jump Rider: Crazy Boat bir arcade oyunudur.

Rengarenk içeriklere ve eğlenceli bir oynanış sistemine sahip olan mobil arcade oyununda bizleri oldukça eğlenceli bir atmosfer bekliyor olacak. Hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan mobil oyunda engellere takılmadan ilerlemeye çalışacak, rampalardan uçakacak, uzun mesafelere gideceğiz. Basit kontrollere sahip olan oyunda bizleri farklı araç türleri de bekliyor olacak.

Pixel grafikleri ile oyuncuları tatmin eden yapım, Google Play’de 4.0 gibi bir inceleme puanına sahip. 50 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapımda karşımıza çıkan altınları da toplamaya çalışacağız. Oyun içerisinde farklı seviyeler de yer alacak.

İyi oyunlar dileriz.