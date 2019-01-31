Kingdom Defender, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil strateji oyunu olarak ön plana çıkan Kingdom Defender, ırkınızı seçip amansız mücadelelere giriştiğiniz bir oyundur. Güçlü olmak için çabaladığınız oyunda 3 farklı krallık yer alıyor. Güçlü ordular ve askerlerle donatılan oyunda stratejik kararlar almanız gerekiyor. Sanatsal sahneleri ve göz alıcı grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Eşsiz bir ortama sahip olan oyunda güçlerinizi sonuna kadar kullanmalısınız. Birbirinden güçlü askerleri yönetebileceğiniz oyunda en güçlü olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Kingdom Defender sizleri bekliyor.

Kingdom Defender oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.