Kiss of War, tarihi strateji savaş oyunlarını sevenlerin keyifle oynayacağı, kaliteli grafiklere sahip bir mobil oyun. Görsellerden anlayacağınız üzere tarihin en seksi kızlarının savaşçı olarak yer aldığı, onların yerine geçip komuta ettiğiniz ordunuzla birlikte düşmanı savuşturmaya çalışıyorsunuz.

İkinci Dünya Savaşı’nın gerçek mücadelesi üzerine kurulu hikayeye sahip strateji oyunu olarak iOS platformunda yerini alan Kiss of War, adından tahmin edeceğiniz üzere kızları öne çıkaran bir yapım. Savaş Öpücüğü adlı oyunda seksi, birbirinden güzel kızlar komutan olarak yer alıyor ve onları kontrol ediyorsunuz. Her birinin ayrı yeteneği var. Oyunda görüş açışı sürekli değişiyor. Kimi zaman karakterin gözünden kimi zaman da savaş alanını bütünüyle görüyorsunuz. Sıcak çatışmalarda görevleri yerine getirirken bir yandan da güzel komutanın direktifleri doğrultusunda üssünüzü geliştiriyorsunuz.