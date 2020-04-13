iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebileceğiniz Küpe Sorgulama uygulaması ile kurbanlık hayvanların sağlık bilgilerini sorgulatabilirsiniz.

Kurbanlık satın almadan önce, almak istediğiniz hayvanın sağlıklı ve aşılarının tam olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığından izinsiz bir şekilde sağlıksız hayvanların satışının önüne geçmek amacıyla geliştirilen Küpe Sorgulama uygulamasında, kurbanlık hayvanın tür-ırk, cinsiyet, doğum tarihi ve aşı durumları gibi bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Oldukça kolay bir şekilde sorgulama yapabileceğiniz Küpe Sorgulama uygulamasında, hayvanın kulağında olan barkodu kamera vasıtasıyla okutmanız yeterli oluyor. Kod tarama özelliğini kullanamadığınız durumlarda ise elle barkod numarası girme bölümü de sunan Küpe Sorgulama uygulamasında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz. Siz de yetkisiz kişilerden, sağlıksız bir ortamda büyütülen ve satışa sunulan hayvanları satın almak istemiyorsanız Küpe Sorgulama uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.