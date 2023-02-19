MTA Diri Fay Hattı Sorgulama Nasıl Yapılır?

MTA diri fay hattı sorgulama sayesinde yaşadığınız yerde diri fay hattının olup olmadığını çok pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, MTA tarafından sunulan hizmet nasıl kullanılır? Hazırladığımız yazıda söz konusu hizmet üzerinden diri fayların nasıl sorgulanacağını açıkladık.

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketlerinden dolayı sıkışma ve gerilme meydana gelir. Gerilme ve sıkışma, yer kabuğunun bazı kısımlarında enerji birikimine neden olur. Biriken enerjiler ara sıra ortaya çıkar. Yer kabuğundaki hareketli kısımlara fay hattı denir. Depreme yol açmış tüm faylar ise diri fay olarak adlandırılır.

MTA tarafından sunulan hizmet üzerinden diri fay hatlarının nerede olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Hizmette ayrıca adres de girilebiliyor. Bu, diri fayların tam olarak nerede olduğu konusunda kolayca bilgi sahibi olunmasını sağlıyor. Peki, MTA diri fay hatları nasıl sorgulanır?

MTA Diri Fay Hattı Sorgulama Adımları

MTA'nın diri fay sorgulama sayfasını ziyaret edin.

ziyaret edin. Sol kısımdan diri fay seçeneğini seçin.

Harita üzerinden diri fay hattını göreceksiniz.

Sayfanın sağ üst köşesinden "Konum Ara" kutucuğuna adres yazabilirsiniz.

Uydu ya da harita seçeneğini de seçebilmeniz mümkün.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından oluşturulan web sayfası üzerinden diri fay sorgulayabilmeniz mümkün. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden MTA'nın diri fay sorgulama sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor.

Web sitesine girdikten sonra sol kısımda çeşitli seçenekler göreceksiniz. Bu seçenekler arasından diri fay seçeneğinin üzerine tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde haritanın üzerinde diri fay hatları gösterilecektir.

Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "Konum Ara" kutucuğunun üzerine tıklayabilir ve kutucuğa bir adres girebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra girdiğiniz adreste diri fay olup olmadığını kolayca görebilirsiniz. Uydu ve harita seçenekleri arasında geçiş yapabilme imkânına da sahipsiniz.

MTA tarafından sunulan hizmet üzerinden diri fayın yanı sıra heyelan, fay, magmatik kayaç gibi bilgilere de erişebilirsiniz. Bunun için sayfanın sol kısmında konumlanan seçeneklerden birini seçmeniz yeterlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Fay hattı ile ilgili en çok merak edilen soruları sizler için cevapladık.

Fay Hattı Ne İşe Yarıyor?

Levhaların birbirine sürtünmesi esnasında faylar zorlanır ve bunun sonucunda gerilme enerjisi birikir. Sürtünme ve zorlanmadan ötürü oldukça şiddetli kırılma ve hareketler gerçekleşir. Meydana gelen harekete deprem denir.

Yedisu Fay Hattı Nereden Geçiyor?

Yedisu fay hattı, Erzincan Havzasının doğusuyla Bingöl'e bağlı Yedisu ilçesi arasında konumlanır. Yedisu Fay Zonu'nda en son 1784 yılında depremin meydana geldiği söyleniyor.

Fay Hattı Nasıl Anlaşılır?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Yer Bilimleri Harita Görüntüleyicisi üzerinden fay hattı ve diri fay dahil olmak üzere birçok bilgiye çok pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Bu yazıda diri fay hattının nasıl sorgulanacağını açıkladık. Ayrıca sığ olarak adlandırılan depremlerin tam olarak ne anlama geldiğini merak ediyorsanız sığ deprem nedir sorusu dahil birçok soruyu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.