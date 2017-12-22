iPhone Garanti Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bu blog yazımızda iPhone garanti sorgulama konusuna değineceğiz. iPhone garanti nasıl sorgulanır? sorusu başta olmak üzere "iPhone garanti nasıl başlar?", "iPhone garanti nasıl uzatılır?", "iPhone garantiye nasıl verilir?" gibi yurt dışından alınan, ikinci el veya sıfır iPhone'un garantisi hakkında merak edilen soruları da yanıtlayacağız.

iPhone’ların fiyatı ülkemizde ateş pahası ve daha da üzücü tarafı, yeni model çıktıktan sonra dahi bir önceki modellerin fiyatı çok düşmüyor. iPhone’un 10. yılına özel hazırlanan model olan iPhone X’un Türkiye başlangıç fiyatı 6099 TL. iPhone 8, 7 hatta 6 modellerine de baktığınızda ciddi bir fiyat düşüşü görmüyorsunuz. Hal böyle olunca Apple, son kullanıcıya iki seçenek bırakıyor: iPhone’u ya yurt dışından Türkiye’ye göre çok daha uygun fiyata satın alın ya da e-ticaret sitelerinden ikinci el satın alın. Birçok insanın yurt dışına çıkma imkanı olmadığından geriye sadece e-ticaret siteleri kalıyor. İkinci el iPhone satın alırken fiyatı, kayıtlı olup olmadığı, durumu kadar garantisi de önem arz ediyor. Olası bir sorunda Apple veya yetkili servislerine işiniz düştüğünüzde geri dönmek istemiyorsanız, satın alacağınız iPhone’un garanti durumunu öğrenmelisiniz.

iPhone Garantisi Ne Zaman Başlar?

iPhone garantisi nasıl sorgulanır? sorusunu yanıtlamadan önce iPhone garantisi ne zaman başlar? sorusuna yanıt vermek gerek. iPhone’u ister yurt dışından, ister Türkiye’den satın alın, nereden alırsanız alın, SIM kartı takıp kurulumu tamamladığınız vakit daha kısa deyişle etkinleştirildiğinde iPhone'un garantisi başlar; faturanın, satın alınan tarihin bir önemi yoktur.

iPhone Garanti Sorgulama (Garanti Durumunu Öğrenme):

Peki, ikinci el satın alacağınız iPhone’un garantisini nasıl, nereden sorgulatacaksınız? iPhone’un garanti durumunu öğrenmenin en basit yolu; Apple Destek sayfası üzerindendir. iPhone garantisini öğrenmek (geçerli satın alma tarihi, telefonla teknik destek süresi, onarım ve servis kapsamı, AppleCare koruma planı uygunluğu) için izlemeniz gereken adımları şöyle:

iPhone’unuzun seri numarasını kutucuğa giriyorsunuz. (Faturada yazılıdır. Ayarlar - Genel - Hakkında bölümünden de öğrenebilirsiniz.)

Güvelik kodunu da girip Devam’a tıkladığınızda iPhone’un garanti durumu karşınıza çıkıyor. Bu sayfada Onarım ve Servis Kapsamı altında iPhone garantisine ne kadar kaldı, iPhone garantisi ne zaman bitiyor? bilgisi gösteriliyor. iPhone garanti durumu dışında “Cihaz ne zaman satın alınmış?” “Apple’dan ne kadar süre telefonla teknik destek alabilirsiniz?”, “iPhone’un garanti süresini uzatmak için gerekli AppleCare koruma planına uygun mu?” sorularının yanıtını alıyorsunuz.

iPhone Garanti Süresi Ne Kadar?

iPhone’un garanti durumunu sorgulamayı anlattıktan sonra iPhone’un garantisinin nasıl işlediğine dair deneyimlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yurt dışından satın alınan iPhone’ların garantisinin Türkiye’de geçerli olmadığı bilgisi yanlış. iPhone’unuzu yurt dışından getirttiyseniz veya ikinci el olarak yurt dışı kayıtlı satın aldıysanız (iPhone X A1901 gibi garantisi Türkiye’de de geçerli olacak modeli seçmeniz önemli) Türkiye’de 1 yıl garantisi mevcut. Ancak şöyle bir durum var; Apple Türkiye, direkt olarak bakmıyor. Cihazınızı Apple’ın onay verdiği yetkili servislerden (Pupa, KVK, Genpa vs.) birine - ki Pupa’yı öneririm - bırakıyorsunuz. Şayet iPhone’u Türkiye’den satın alırsanız, 2 yıl garanti süresi sunuluyor.

iPhone Servisten Kaç Günde Gelir?

iPhone’u garantiye verirken de sadece cihaz yeterli. iPhone’un kilidinin açılmasını gerektirecek gibi özel bir durum yoksa faturayı aramanıza gerek yok. iPhone’u garantiye verdikten sonra teslim alacağınız tarih servisten servise değişiyor ancak 10 iş gününü geçmiyor. Servisten bahsetmişken, iPhone’unuz arızalandığında Apple dışında bir yere götürürseniz garantinin sonlanacağını, Apple’ın sonrasında hiçbir şekilde bakmayacağını da bilin.