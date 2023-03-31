Hemen hemen her insan bir yaşına geldikten sonra banka hesabı açmaktadır. Ancak bir süre sonra kaç tane banka hesabı olduğunu bilmiyor olabilir veyahut kendi adına banka hesabı açılmış olabilir. Bu nedenden ötürü kaç bankada hesabının olduğunu öğrenmek ister. Bizler de sizler için kaç bankada hesabınız var? nasıl öğrenebileceğinizi gösteriyoruz.

Kaç Bankada Hesabım Var? Nasıl Öğrenebilirim?

İlk olarak e-Devlet’ e giriş yapın.

e giriş yapın. Arama kısmına gelin.

Arama kısmına “ Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama ” yazın.

” yazın. Karşınıza ilk çıkan sonuca tıklayın.

Sözleşmeyi onaylayın.

Devam et seçeneğine tıklayın.

Banka hesaplarınız karşınıza çıkacaktır.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra hangi bankalarda hesabınız bulunduğunu görmüş olacaksınız. Eğer sizin adınıza hesap açılmış ise banka hesabınız hakkında gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

Telefon Üzerinden Kaç Banka Hesabınız Olduğu Nasıl Öğrenilir?

e-Devlet uygulamasını indirin.

Uygulamayı açın.

Arama kısmına “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” yazın.

İlk çıkan seçeneği seçin.

İlerleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

e-Devlet üzerinden hangi bankada hesabınızın olduğunu öğrenebilirsiniz. Ancak buradaki bilgiler herhangi bir hukuki ispat taşımamaktadır. Bu nedenle bu bilgileri herhangi bir şekilde ispat olarak kullanamazsınız.

2008 yılında hayatımıza girmiş olan e-Devlet şimdiye kadar birçok hizmeti içinde barındırmıştır. Artık e-Devlet üzerinden birçok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Öyle ki bireysel emeklilik işlemleri, çalışma hayatı, eğitim bilgileri ve daha fazlası birkaç saniye içinde tanımlanabilmektedir.

Banka Hesabı Nasıl Kapatılır?

Eğer sizin bilginiz olmadan bir banka hesabınızın olduğunu e-Devlet sayesinde öğrenmişseniz ve bu hesabı kapatmak istiyorsanız bankacılık mobil uygulaması, banka müşteri hizmetleri veya bizzat banka ile görüşerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Banka hesabı kapatmak çok zor bir işlem değildir. Ancak bilginiz dışında bir hesabınız varsa ilgili kurumlarla görüşmenizi tavsiye ederiz.

Bu içeriğimizde kaç bankada hesabınız olduğunu nasıl öğrenebilirsiniz. Sizler için adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.