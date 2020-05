Legends of Runeterra, League of Legends dünyasında geçen stratejik kart oyunu. League of Legends (LoL) Mobile oyununu yapan firma; Riot Games tarafından geliştirilen online kart oyunu Legends of Runeterra, Leauge of Legends PC oyununun mobil versiyonu League of Legends: Wild Rift ile aynı anda indirilmeye açıldı. Android’in ardından iOS’ta! Kart oyunlarını seviyorsanız, şimdi Legends of Runeterra’yı iPhone/iPad’inize indirin, şampiyonlar arasına katılın!

Popüler PC oyunlarından League of Legends (LoL) mobil sürümü League of Legends: Wild Rift ile eş zamanlı çıkış yapan League of Runeterra, online mücadeleci kart oyunlarından hoşlananların favorisi olacağını düşündüğüm bir yapım. Beceri, yaratıcılık ve kıvrak zekanın önem kazandığı bu oyunda şampiyonlarınızı seçiyor, her biri kendine özgü oynanış stili ve taktiksel avantajlara sahip kartlara kombinasyonlar yapıyor, mükemmel desteyi oluşturup rakiplerinizi alaşağı ediyorsunuz.

Legends of Runeterra iOS - Online Kart Oyunu Özellikleri