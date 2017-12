Little Fire Station, çocukarın itfaiyecilik mesleğini öğrenmelerini sağlayan bir mobil oyun olarak dikkatimizi çekiyor. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza kurabileceğiniz oyunda zorlu görevler ve sürükleyici atmosfer bulunuyor.

Çocuklara özel olarak geliştirilen bir itfaiyecilik oyunu olan Little Fire Station, minik itfaiyeciler yetiştirmek için olanak sunuyor. Hayvanları kurtarma görevinden yangın söndürme görevine kadar pek çok zorlu görevin tamamlanması gereken oyunda zevkli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Eğlenceli bir oyun olduğunu da söyleyebileceğim Little Fire Station, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. En ufak çocukların dahi rahatlıkla oynayabileceği oyunda kolay kontroller yer alıyor. Gizli nesnelerin de açığa çıkarılması gereken oyunda itfaiyecilik mesleği de tüm detaylarına kadar işleniyor. Eşsiz atmosferi ve sürükleyici kurgusuyla ön plana çıkan Little Fire Station sizleri bekliyor.Little Fire Station oyununu sakın kaçırmayın.

Little Fire Station oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.