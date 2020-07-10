Lockdown Apps, iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz VPN ve güvenlik duvarı uygulaması. Sadece tarayıcı değil, tüm uygulamalarla çalışıyor, üst düzey gizlilik koruması sağlıyor, yüzde 100 açık kaynak. iPhone’unuzda uygulamalar açılmıyorsa, çöküyorsa çökme sorununu gidermek için de bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Güvenlik duvarları genellikle cihazdaki her şeye erişmeye çalışır, bu nedenle kullandığınız güvenlik duvarının açık kaynak olması çok önemlidir. Lockdown tamamen açık kaynaktır. Lockdown cihaz üzerinde çalışır, herhangi bir sunucuya veya üçüncü parti analitiklere veya başka bir şeye bağlanmaz Bu şekilde yaptığınız her şey size öze kalır. Hepsinden önemlisi, kullanımı en basit firewall çözümüdür.

Lockdown Apps iOS Uygulaması Özellikleri