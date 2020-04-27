Android İçin En İyi Ekran Kaydetme Uygulamaları (2020)

Ekran kaydetme uygulamaları, nasıl yapılır türünde videolar oluşturmak, video oyunlarını anbean kaydetmek ve benzeri amaçlar ile kullanılabilir. Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun ekranını kaydetmek için en iyi ekran kaydetme uygulamalarından birini kullanabilirsiniz.

2020 Yılının En İyi Ekran Kaydetme Uygulamaları (2020)

Ekran kaydetme uygulamalarının bazıları yerleşik bir filigranla birlikte gelir ancak filigran içermeyen mobil uygulamalar da bulunuyor. Bu yazıda, Android için en iyi ekran kaydetme uygulamalarını listeledik. İşte Android için en iyi ekran kaydetme uygulamaları!

AZ Screen Recorder, bir milyondan fazla kullanıcının kullandığı popüler bir ekran kaydetme uygulamasıdır. Kullanımı son derece basittir. Hiçbir şekilde filigran, süre kısıtlaması içermez ve HD kaliteli videolar oluşturmanıza imkân verir. Ayrıca ekran kaydetme işlemini duraklatabilir ve durdurabilirsiniz.

AZ Screen Recorder ile çekilen videolar otomatik olarak galeriye kaydedilir. Bunun dışında, uygulama son derece özelleştirilebilir. Ekranın yönünü ayarlayabilir, videonun çözünürlüğünü değiştirebilir, kaydettiğiniz videoları paylaşabilir veyahut silebilirsiniz.

AZ Screen Recorder'ın ücretli sürümünde reklamları kaldırabilir, gerim sayım sayacı gibi bazı ek özelliklerden faydalanabilirsiniz. Uygulama içi satın alma mevcuttur ancak ücretsiz sürümde de ihtiyacınız olan özelliklerin çoğunu bulabilirsiniz.

Super Screen Recorder etkileyici video düzenleme özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile birlikte gelen mükemmel bir ekran kaydedicidir. Ekran kaydetmek için herhangi bir süre kısıtlaması da bulunmuyor, videolarınızı dilediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz.

Uygulama birbirinden farklı çözünürlükler ve yüksek kaliteli kayıt performansı sağlar. Videonuzu istediğiniz zaman duraklatabilirsiniz. Super Screen Recorder ayrıca facecam, GIF Maker gibi araçları da içerir. Super Screen Recorder varsayılan olarak filigran göstermez ancak filigran özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Reklam içeren ücretsiz sürümde dilerseniz uygulama içi satın alımlar yapabilirsiniz.

Screen Recorder, Android işletim sistemli akıllı telefonlar için en iyi ekran kaydetme uygulamalarından bir tanesidir. Screen Recorder çok hafiftir ve farklı çözünürlükler içerir. Videolarınıza metin ya da logo ekleme imkânınız da vardır. Screen Recorder da Super Screen Recorder gibi facecam özelliğine sahiptir. Videolarınızı daha sonra düzenleyebilirsiniz.

Mobizen bir oyunun ya da uygulamanın içerisindeki faaliyetlerinizi anbean kaydetmenize imkân veren bir ekran kaydetme uygulamasıdır ve kullanımı son derece kolaydır. Yüksek kaliteli video çözünürlüğü sağlar ve Facecam ile kullanıcılara kendini kaydetme imkânı tanır.

Mobizen ayrıca çeşitli video düzenleme özelliklerine sahiptir. Mobizen'in uygulama içi satın alımlarla reklamları kaldırabileceğiniz ücretsiz sürümünü kullanabilirsiniz.

ADV Screen Recorder, Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun ekranını kaydetmeniz için gerekli olan tüm özellikleri sağlayan başka bir ekran kaydetme uygulamasıdır. Listede yer alan ekran kaydetme uygulamalarının sahip olduğu hemen hemen bütün özelliklere sahiptir.

Kayıt sırasında hem ön hem de arka kameranızı kullanabilir, ekran kaydını istediğiniz an duraklatabilirsiniz. Bu ekran kaydetme uygulaması filigran içermez. Hafif ve ücretsizdir. Uygulama içi satın alımlarla birlikte reklamlar içerir.