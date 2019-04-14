M&S Türkiye uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan kıyafet alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni kıyafetler deneyerek birbirinden şık kombinler oluşturmaktan hoşlanıyorsanız, M&S Türkiye uygulaması üzerinden binlerce çeşit ürün arasında gezinebilirsiniz. Pantolon, kazak, etek, bluz, tişört- hırka, ceket, iç giyim, kozmetik ve aksesuar gibi onlarca farklı kategoride sunulan ürünleri dilediğiniz gibi sıralayabileceğiniz ve filtreleyebileceğiniz uygulamada, beğendiğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilir ve alışverişinize devam edebilirsiniz.