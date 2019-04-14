M&S Türkiye uygulaması üzerinden kıyafet alışverişlerinizi yaparak en iyi kombinleri oluşturabilirsiniz.
M&S Türkiye uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan kıyafet alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Yeni kıyafetler deneyerek birbirinden şık kombinler oluşturmaktan hoşlanıyorsanız, M&S Türkiye uygulaması üzerinden binlerce çeşit ürün arasında gezinebilirsiniz. Pantolon, kazak, etek, bluz, tişört- hırka, ceket, iç giyim, kozmetik ve aksesuar gibi onlarca farklı kategoride sunulan ürünleri dilediğiniz gibi sıralayabileceğiniz ve filtreleyebileceğiniz uygulamada, beğendiğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilir ve alışverişinize devam edebilirsiniz.
Yaptığınız alışverişlerden puan kazanabileceğiniz ve bu puanları alışverişlerinizde kullanabileceğiniz M&S Türkiye uygulamasında, puan takibini de kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Size özel kampanyalardan faydalanabileceğiniz, dijital hediye çeklerinizi kullanabileceğiniz ve size en yakın mağazaları görüntüleyebileceğiniz M&S Türkiye uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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