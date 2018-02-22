Maguss, iOS platformunda konum tabanlı çok oyunculu rpg oyunu olarak yerini alıyor. Pokemon GO artırılmış gerçeklik oyunlarını oynamaktan keyif alıyor, sihirli - büyülü oyunları da seviyorsanız, kesinlikle oynamalısınız.

iPad’de de oynanabilen ancak iPhone’da oynanması gerektiğini düşündüğüm AR oyununda gerçek oyuncularla düelloya giriyorsunuz. Yakınınızda ve uzağınızda duran düşmanları yok etmek için sihir, büyülerinizi kullanıyorsunuz. Yendiğiniz her oyuncu size deneyim kazandırıyor, seviyeniz yükseliyor ve daha etkili - güçlü sihirlerin kilidini açıyorsunuz. Gerçek oyuncuların yanı sıra karşılaşacağınız yaratıklar da ekstra öğelerin kilidini açmanızı sağlıyorlar. Onların da seviyeleri var ve diğer oyuncular gibi hemen üstlerinde görebiliyorsunuz.

Sihir karıştırma, boss karşılaşmaları, takas - alışveriş sistemi, bölge savaşlarının da geleceği geliştirici tarafından paylaşılmış. Harry Potter filmini sevenlerin keyif alarak oynayacağı bu oyunun hiçbir ekstra cihaz gerektirmediğini de belirteyim.

Maguss Özellikleri: