Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve ücretsiz olarak erişime açılan Man-Eating Plant, canavar bitkiler yetiştirerek etrafınızdaki objeleri yiyebileceğiniz ve kendi savaşçılarınızı oluşturabileceğiniz ilginç bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, toprağa ektiğiniz bitki tohumuna iyi bakarak onu dev bir canavara dönüştürmek ve etrafınızdaki her şeyi yiyerek bitkinizi sürekli geliştirmektir.

Bitki geliştikçe gövde, kafa ve diş gibi çeşitli bölgeleri belirginleşmekte ve her geçen dakika canavar moduna girmektedir.

Bitkiniz gelişimini tamamlayıp etraftaki canlı veya cansız her türlü varlığı yiyebilecek duruma gelince altın toplayabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hizmet eden Man-Eating Plant, farklı bir deneyim kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekiyor.