Man Vs. Missiles, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir aksiyon ve macera oyunudur. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda füzeleri yok ederek ilerlemeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olan Man Vs. Missiles, uçakları kontrol ederek füzeleri yok ettiğiniz bir oyundur. Havada parandeler atabileceğiniz ve aksiyon dolu hareketlere girişebileceğiniz oyunda füzeleri en kısa sürede yok etmeli ve tüm tehditleri ortadan kaldırmalısınız. Zorlu bölümlerin de yer aldığı oyunda elinizi çabuk tutmalısınız. 30 farklı seviyeye sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda sürükleyici bir deneyim yaşıyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisi de bir hayli yüksek olan oyunda farklı uçakları kontrol edebiliyorsunuz. Bir takım özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda aksiyon ve maceraya doyuyorsunuz. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Man Vs. Missiles'i mutlaka denemelisiniz. Man Vs. Missiles sizleri bekliyor.

Man Vs. Missiles oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.