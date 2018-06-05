Mercs of Boom, kendi askeri üssünüzü yönettiğiniz başarılı bir sıra tabanlı online strateji oyunudur. Oyun içerisinde en gelişmiş silahlara ve profesyonel bir avcı ekibine sahip olacak ve bu ekiple yüksek teknolojili bir ordu geliştireceksiniz. İnsanlığın geleceği senin ellerinde, hadi orduna sahip çık savaşa başla!

Sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Mercs of Boom'da implantlar, yüksek teknoloji zırhları, ölümcül silahlar ve araçlar üretmek için çalışmalı, silah şirketiniz yaptığı işi önemsemelisiniz. İnsanlığı farklı farklı düşmanlardan kurtaracağınız oyunda ordunuza taktik verin, üst düzey savaşlarda kapışabilmek için üssünüzü yükseltin ve geleceğe yönelik teknolojiyi araştırın. Böylelikle uzay teknolojisiyle savaşabilir ve kendinizi koruma altına alabilirsiniz.

Destansı bir kampanyadaki tehdidi durdurmak için her zaman online oynabilir veya isterseniz çevrimdışı oynama şansına sahipsiniz. Yani her türlü oyunculara savaş deneyimini yaşatan oyunda birçok konuda ordu birliği bulunuyor. Bu birlikleri geliştirmek için üst düzey silahlar geliştirmeli ve düşmanlarınıza günlerini göstermelisiniz.

Mercs of Boom Özellikleri