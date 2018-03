Metal Strike War, eski tip shooter oyunlarını arayanlara tavsiye edeceğim, görselleriyle ve oynanışıyla kalitesini ortaya koyan bir yapım. iOS cihazınızda internetsiz (offline) oynayabileceğiniz ateş etmeli, aksiyon yüklü macera oyunu arıyorsanız temposu bir anlığına bile olsa düşmeyen bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Yan kamera bakış açısından oynanış sunan diğer deyişle iki boyutlu shooter oyunları arasında Metal Strike War. Mobildeki en iyi aksiyon macera oyunu diyemem lakin oynamaya başladığınızda zor bırakacağınız bir oyun. Oyunda Dünyaya egemen olmak için yıkıcı silahlar dışında genetiğiyle oynanmış organizmalar üreten bir gruba karşı mücadele ediyorsunuz. Her karakterin 5 silahı (dördü ortak, biri özel silah) var. Her bölümde üç ufak harita var ve her haritanın sonunda mücadeleci boss’larla karşılaşıyorsunuz.

Metal Strike War Özellikleri: