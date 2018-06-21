Microsoft News, 20’den fazla ülkeden 3000’in üzerinde popüler yayımcının içeriğini sunan ücretsiz haber uygulaması. En güvenilir kaynaklardan haberleri tek bir yerde okuyabileceğiniz, son dakika haberlerini anlık bildirimlerle alabileceğiniz, haber kaynaklarını dilediğinizce düzenleyebileceğiniz harika bir haber uygulaması. Üstelik Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Microsoft Haber uygulaması, iPhone/iPad cihazınızdan Türkiye ve Dünya gündemini takip etmek için faydalanabileceğiniz en iyi kaynaklardan biri. Dünyanın en iyi gazetecilerinden gelen son dakika haberler, kategorize edilmiş olarak karşınıza çıkıyor. Gündem, spor, magazin, eğlence, yaşam stili, politika, teknoloji hemen her konudan önemli, ilginç, popüler haberler editörler tarafından derleniyor. Son dakika haberleri de 7 gün 24 saat bildirimlerle ulaştırılıyor.