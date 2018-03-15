Might & Magic: Elemental Guardians, Ubisoft tarafından geliştirilen fantastik rpg oyunu. Yaratıkların, garip görünümlü insanların, hayvan savaşçıların yer aldığı hızlı tempolu oynanış rol yapma oyunu hikaye sunmamasıyla benzerlerinden ayrılıyor. Farklı elementlere ait karakterlerden bir takım oluşturup direkt arenalara giriyorsunuz. İster yapay zekaya karşı ister gerçek oyunculara karşı… Seçim sizin!

Fantastik rol yapma oyunlarında genellikle iyilerle kötülerin mücadelesini temel alan bir hikaye vardır ve oyun bunun üzerinden yürür. Ancak Ubisoft’un mobil platforma çıkardığı yeni oyunu Might & Magic: Elemental Guardians’da sıkıcı ilerleyen hikaye yok. Ateş, su, hava, dünya elementlerine ait karakterler (yaratık, insanımsı ve hayvanlar mevcut) arasından ilginizi çekenleri seçiyor ve hemen ardından aksiyona giriyorsunuz. Bu arada kendi karakterinizi oluşturmanıza izin veriliyor. Karakterleri evrimleştirip efsane birer savaşçı haline getirmekten özelliklerini geliştirmeye her şeyi yapabiliyorsunuz.

PvP arena savaşları, canlı etkinlikler, günlük görevler ve daha fazlasını sunan Might & Magic: Elemental Guardians, detaylı, capcanlı grafikleriyle kendisine çekiyor. Fantastik hızlı oynanışlı rol yapma oyunu arıyorsanız, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan biri.