Mr Bean - Special Delivery, engebeli arazide - yolda araba sürme oyunları, fizik tabanlı araba yarış oyunlarını sevenlerin ilgi göstereceği yapımlardan. İlginç yüz hareketleriyle hiç konuşmadan güldürmeye başaran karakterimiz Mr Bean’e kutuları yerine teslim etmesinde yardımcı oluyorsunuz. Bozuk yollarda üst üste dizilmiş kutuların hiçbirini düşürmeden teslim yerine varmalısınız. Sürüş yeteneğinizi sınayabileceğiniz süper eğlence bir mobil oyun.

Sadece dizi ve filmleriyle değil, oyunları da bulunan komik karakter Mr Bean’in maceralarını yansıtan yapımlardan biri Mr Bean - Special Delivery. Mobil platformda da milyonları yakalamayı başaran Mr Bean için yapılan yeni mobil oyunda teslim işini alıyorsunuz. Yığılı paketleri yola saçmadan istenen noktaya ulaştırmanız gerekiyor. Şehir, dağ, kırsal bölge, çöl, nerede olursanız olun değişmeyen tek şey yolun bozukluğu. Kutuları düşürmeden arabayı sürmek oldukça zor. Varış noktasına ulaşırsanız seviye atlıyorsunuz, arabanızı yenileme şansınız oluyor.