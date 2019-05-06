Muslim Prayer - Ramadan 2019 (İmsakiye 2019 - Ezan Vakti), beş vakit namaz kılanların ezan saatlerini, oruç tutanların Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerini takip edecekleri en iyi mobil uygulamalardan biri. İmsakiye verileri, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan veritabanı üzerinden sağlandığından, namazınızı tam zamanında kılmış, orucunuzu da tam vaktinde açmış oluyorsunuz. Bulunduğunuz yerde ezan okunmuyor ya da duyulmuyorsa ezan okunduğu anda bildirim gönderen bu uygulamayı tavsiye ederim.

Koyu temayla gelen Ramazan özel mobil uygulamalardan Muslim Prayer - Ramadan 2019, iPhone, iPad ve Apple Watch ile uyumlu. Böylelikle iftara ve sahura kalan süreyi ister telefonunuzdan, ister tabletinizden, isterseniz de saatinizden takip edebiliyorsunuz. Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı namazı hangi gün ve saat kaçta? diye soranlar için de Ramazan Bayramı vakti giriş ekranına yerleştirilmiş. Giriş ekranında ayrıca Hicri ve Miladi takvime göre tarih, iftar ve sahura kalan zaman dışında namaz kılanlar için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezan vakitleri gösteriliyor. Kıble yönü bulucu, evinizde ve gittiğiniz her yerde namazınızı doğru şekilde eda etmenize yardımcı oluyor.

Muslim Prayer - Ramadan 2019 (İmsakiye 2019 - Ezan Vakti) Özellikleri