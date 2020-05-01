Android ve iOS platformunda yayınlanan My Baby Food, ünlü geliştirici FM by Bubadu imzası ile piyasaya sürüldü.

İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen My Baby Food hem rol hem de klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Eğlenceli yapısı ile kısa sürede 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşan yapım da oyunculara sevimli bebekler için birbirinden lezzetli mamalar yapacak ve en iyi çocuk bakıcısı olmak için ter dökecekler.

Bebekler için besleyici ve lezzetli mamalar yaparak eğlenceli anlar yaşayacağımız oyun da aksiyondan uzak bir oynanış bizleri beklerken sayısız görev ile de karşılaşacağız. Oyuncular HD grafik açıları eşliğinde birçok görevi tamamlamaya çalışacaklar.

Tamamen ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan yapım Play Store üzerinde 4.0 gibi bir inceleme puanı da almayı başardı.