Kılıç ve kalkanı ile türlü engelleri aşmak için mücadele eden ve güçlü askerlerle savaşarak ganimet toplamaya çalışan bir karakteri yöneterek aksiyon dolu anlar geçireceğiniz Orcs X, rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karakterinizle birlikte zorlu parkurlarda mücadele ederek türlü engellere göğüs germek ve karşınıza çıkan silahlı adamları etkisiz hale getirerek seviye atlamaktır. Okçu kuleleri ve türlü bölgelerde konuşlanmış düşman askerlerini aşarak yolunuza devam etmeli ve ganimet toplayarak parkuru tamamlamalısınız. Bölüm ilerledikçe farklı karakter ve silahların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda yeşil, kırmızı, sarı ve daha birçok farklı renkte tasarlanmış onlarca karakter bulunmaktadır. Ayrıca kılıç, mızrak ve balta gibi ilkel savaş malzemeleri yer almaktadır. Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Orcs X, yüz binlerce oyun sever tarafından tercih edilen stres giderici bir oyun olarak öne çıkıyor.