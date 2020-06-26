Play Store üzerinde 4.7 gibi bir değerlendirmeye sahip olan Pakka Pets Village 500 binden fazla indirmeyi de geride bıraktı.

Android ve iOS platformu oyuncularına simülasyon oyunu olarak sunulan yapım da 120’den fazla farklı görev modeli sunuluyor.

Hayvanlardan oluşan bir köy kurmaya çalışacağımız yapım da oyuncular hikâye temalı olarak kendilerine verilen görevleri başarmaya çalışacaklar. Hem renkli hem de piksel grafik açıları eşliğinde eğlenceli anlara ev sahipliği yapan oyunda 70 farklı evcil hayvan modeli yer alacak.

Yayınlandığı günden bu yana oyuncuların beklentisini karşılamayı başaran simülasyon oyunu, zengin içeriği ile de günümüzde oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım, benzersiz bir dünyayı keşfetmeye fırsat tanıyor.