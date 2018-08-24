Planes Live uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan dünyanın birçok noktasındaki uçakları canlı olarak takip edebilirsiniz.

Uçuş izleme uygulamaları ndan biri olan Planes Live, ücretsiz olarak dünyanın her noktasındaki uçakları anlık olarak izlemenize ve güncel bilgilere ulaşmanızı sağlıyor. Aile üyelerinizin veya sevdiklerinizin seyahatlerini takip ederek nerede olduklarını görebileceğiniz uygulamada, uçuş planındaki değişiklikleri, iptal olan uçuşları, kalkış ve iniş saatlerini, gecikmeleri de öğrenebilirsiniz.

Uçuş numarası, havalimanı ve çeşitli konumları arayabileceğiniz Planes Live uygulamasında, uçağın teknik özelliklerini ve fotoğraflarını da görüntüleyebiliyorsunuz. Harita üzerinden rotayı görebileceğiniz uygulamada uçağın irtifasını, hızını da görüntüleyebilmeniz mümkün. Bunların yanında saat dilimi, yerel saat ve hava tahminlerini de sizlere sunan uygulamada, havalimanlarını ve bölgeleri favorilerinize ekleyerek daha sonra pratik bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Eğer siz de uçakları canlı olarak izlemek istiyorsanız, Planes Live uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.