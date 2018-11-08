iPhone ile Ortam Dinlemesi Nasıl Yapılır? (Canlı Dinleme Özelliği)

Apple AirPods kablosuz kulaklığı işitme cihazı olarak kullanabileceğinizi biliyor musunuz? iPhone ile ortam sesi dinlemek için de programa ihtiyacınız yok! iOS 12 ile AirPods kulaklıklara da eklenen Canlı Dinleme (Live Listen) özelliği ile bu mümkün. Gürültülü yerlerde karşı sesi duymakta güçlük çekenler, az duyanlar veya evde odanın diğer ucundaki bebeğin sesini dinlemek isteyenler için harika bir özellik olan Canlı Dinleme’yi (Live Listen) AirPods ile kullanmanın yolunu adım adım anlatıyoruz.

iPhone ile Ortam Dinlemesi Yapın:

Canlı Dinleme özelliği bildiğiniz üzere iPhone, iPad veya iPod Touch’ı işitme cihazına ses gönderen uzaktan kumadanlı bir mikrofona dönüştürüyor. Duymakta zorluk çeken kişiler için düşünülen bu özellik, başta işitme cihazlarıyla çalışsa da iOS 12 güncellemesiyle birlikte AirPods kablosuz kulaklıklarla da kullanılabilir hale geldi. iOS 12 yüklü iPhone’unuzda Canlı Dinleme (Live Listen) özelliğini aktif ederek AirPods kulaklığınızla normalde çok az duyduğunuz veya duymakta zorlandığınız sesleri net bir şekilde duyabilirsiniz. Bu özelliği ortam dinlemek için değil, örneğin uzak odadaki bebeğinizin sesini dinleyebilmek veyahut parti, eğlence mekanı gibi gürültülü yerlerde iletişimi sağlayabilmek gibi faydalı bir şekilde kullanacağınızı ümit ediyoruz. iPhone’un mikrofon görevi görmesini sağlayarak ortamda duyulması zor sesleri kulaklığınız aracılığıyla ileten Canlı Dinleme özelliği çok kolay bir şekilde aktif ediliyor.

Canlı Dinleme Özelliğini AirPods ile Kullanma:

Öncelikle Canlı Dinleme’yi Denetim Merkezi’ne eklemeniz gerekiyor. Bunun için Ayarlar - Denetim Merkezi - Denetimleri Özelleştir’e giriyor, aşağı kaydırıp İşitme simgesinin yanındaki + simgesine dokunuyorsunuz. Geri’ye dokunarak ayarı kaydediyorsunuz.

Denetim Merkezi’ni açıp kulak şeklindeki simgeye dokunuyorsunuz.

AirPods kulaklığınızı şarj kutusundan çıkarıp kulağınıza takıyorsunuz. Sesi duyduysanız iPhone’unuza bağlanmış demektir.

kulaklığınızı şarj kutusundan çıkarıp kulağınıza takıyorsunuz. Sesi duyduysanız iPhone’unuza bağlanmış demektir. Denetim Merkezi’nden İşitme simgesine dokunuyorsunuz. Çıkan pencerede Canlı Dinleme’ye (Live Listen) dokunarak Açık konuma getiriyorsunuz.

Artık iPhone’unuzu kilitleyip dinlemek istediğiniz yere bırakabilirsiniz.

En iyi ses için dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. iPhone’unuzun altını daha iyi duymak istediğiniz alana yönlendirin. Canlı Dinleme, telefonunuzun alt kısmında bulunan mikrofonu kullanır. İkinci olarak; iPhone’unuzu duymak istediğiniz kişiye mümkün olduğunca yakın bir şekilde ayarlayın. Mikrofon ortam seslerini almaya devam edeceğinden en iyi şekilde çalışması için cihazınızı objeye yakınca tutun. Son olarak ; daha iyi ses kalitesi için iPhone’unuzun ses seviyesini orta veya biraz yukarı getirin. Sesi sona alırsanız ortam gürültüsü dahil olmak üzere her şeyin sesi daha da artaracak, asıl duymak istediğiniz sesi duyamayacaksınız.