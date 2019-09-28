Aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Planet Commander Online, gezegen savaşlarına katılarak uzaya hükmedebileceğiniz ve birbirinden güçlü onlarca uzay gemisini kullanma fırsatına sahip olabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Göz kamaştıran dev uzay araçları ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda amaç, küçük bir uzay gemisi ile başlayıp uzayda bir üs kurarak hakimiyet alanınızı genişletmek ve rakiplerinize karşı üstünlük sağlamaktır. Kaptanlığını yaptığınız gemiyi en iyi şekle yönlendirmeli ve çeşitli silahlardan yararlanarak size saldıran diğer gemileri yok etmelisiniz. Ayrıca uzaylı istilasına karşı temkinli olmalı ve savaş gemilerinizi hazır vaziyette bulundurmalısınız.

Oyun içerisinde farklı seviyelere sahip onlarca uzay aracı ve bu araçları donatabileceğiniz birbirinden güçlü bombalama sistemleri yer almaktadır. Ayrıca uzay gemilerinizi özelleştirebileceğiniz sayısız bileşen ve birbirinden güzel birçok desen bulunmaktadır.

Hem Android, hem de İOS işletim sitemlerine sahip cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Planet Commander Online, geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen aksiyon dolu bir oyundur.