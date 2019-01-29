Planet Hunter, kuş bakışı (tepeden) kamera açısından oynanış sunan arcade shooting oyunu. Gezegenin ayak basılmadık tek bir noktasını bırakmayarak tüm canavarları yok etmeye çalıştığınız aksiyon yüklü bir mobil oyun. Hızlı tempolu ateş etmeli oyunları seviyorsanız, iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan bu oyunu oynamanızı isterim.

Canavar (yaratık) avlama oyunlarını sevenlerin kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm üstten bakmalı aksiyon nişancı oyunu Planet Hunter’da bir paralı askerin yerini alıyorsunuz. Göreviniz; yaratıkları gezegenden silmek. Üzerinde döndüğünüz gezegende karşınıza çıkan tüm yaratıkları ustalıkla öldürmelisiniz. Kaçırma lüksünüz yok. Usta bir nişancı olduğunuzu göstermelisiniz. Bu arada sonsuz oynanış yok. Görev bazlı ilerliyor oyun. Her görev, üç zorluk modu içeriyor. Zorlu görevler içeren 30’a yakın aşama var. Silah sayısı da 6. Çok sayıda ve farklı türde canavarla mücadele ettiğiniz oyunda görevleri çok kısa sürede tamamlamanız gerekiyor. İyi bir nişancı olmak kadar sağlam reflekslere de sahip olmalısınız.