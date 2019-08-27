Günümüzde Android ve İOS platformun da 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Pocket Rogues mobil platformda rol oyunları arasında yer alıyor.

EnterGaming imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Pocket Rogues tamamen ücretsiz yapısı ile 1 milyondan fazla oyuncuya sahip. Gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncular eşliğinde oynanan yapımda birbirinden farklı karakter sınıfları da yer alacak.

Oyuncular bu karakter sınıfları arasından seçimler yapabilecek ve karakterlerini geliştirerek daha güçlü bir hale getirebilecekler. Aksiyon RPG anlamında oyunculara zengin bir içerik sunacak olan mobil oyunda çok sayıda benzersiz canavar ile de karşılaşacağız. Patron savaşçılarında yer alacağı yapımda birden çok kahraman yer alacak.

Oyuncular seçtikleri kahramanları geliştirerek oyun içesinde daha güçlü bir hale getirebilecekler. Gerçek zamanlı olarak sürükleyici bir hava sunan Pocket Rogues tamamen ücretsizdir.