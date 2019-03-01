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Popcornflix 4.21 (ios)
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  4. Popcornflix - iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Film ve Dizi İzleme Uygulaması

Popcornflix

4.21
ios
Popcornflix
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Film ve dizileri orijinal dilde izlemeyi sevenler için

Popcornflix - Movies and TV, film ve dizileri altyazısız, orijinal dilde izlemeyi tercih eden kişilere tavsiye edeceğim eğlence uygulamalarının başında geliyor. Ücretsiz film ve dizi izleme sitelerindeki gibi seçtiğiniz içeriği direkt istediğiniz cihazdan (iPhone, iPad, Apple TV) izliyorsunuz. Abonelik yok, kredi kartı yok! Tamamıyla ücretsiz!

Mobil platformda birçok ücretsiz film ve dizi izleme uygulaması mevcut ancak çok azı Hollywood filmlerini de ekliyor. Popcornflix, ünlü Hollywood yıldızlarının oynadığı filmleri de bulabileceğiniz ender uygulamalardan. Aksiyon, korku, gerilim, komedi, aile, her türde film yer alıyor. Her hafta da içerik güncelleniyor.

Popcornflix - Movies and TV Özellikleri

  • Hit film ve dizileri izleyin.
  • Herkesin yeni izlemeye başladığı film, dizileri keşfedin.
  • En yeni film ve tv programlarına göz atın.
  • Film ve dizileri yüksek kaliteyle, donmadan izleyin.

 

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