Portal Drop, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zorlu bölümleri ve eşsiz mekanikleriyle karşımıza çıkan oyunda dengede kalıp puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olan Portal Drop, tuğlaları kırarak hedeflere varmak için mücadele ettiğiniz bir oyundur. En uzak mesafelere ulaşmak için çaba gösterdiğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve tuğlaları kırarken dengeyi korumalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda benzersiz mekanikler yer alıyor. Bu tür oyunları seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Portal Drop mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Renkli görselleri ve kaliteli grafikleriyle de eşsiz deneyim sunan Portal Drop sizleri bekliyor.

Portal Drop oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.