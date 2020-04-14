Quibi, Netflix benzeri bir platform ancak en fazla 10 dakika süren içerikler sunuyor. Film ve dizi izlemekten keyif alıyor ancak yeterli zaman bulamıyorsanız film tadında dizilerle birlikte belgesel, spor, haber ve daha birçok içeriği kısa kısa sunan Quibi’ye bir şans verin derim. Quibi orijinal yapımları da izlemeye değer!

Ne yazık ki Türkiye’de henüz hizmet vermeyen kısa formlu video platformu Quibi, mobil kullanıcılara özel tasarlanmış bir uygulama ve sunulan içerikleri yalnızca akıllı telefonunuzda izleyebiliyorsunuz. Diğer platformlardan farklı olarak Quibi, ayaküstü izleyebileceğiniz çerezlik içerikler sunuyor. Hangi türü seçerseniz seçin, 10 dakika veya daha az süren bölümler karşınıza çıkıyor. Bölümleri online izleme, indirip offline izleme şansına sahipsiniz. Videoları ister dikey ister yatay izleyebiliyorsunuz ve hangi şekilde izlerseniz izleyin siyah boşluklar olmuyor.

Quibi iOS Uygulaması Özellikleri

90 gün boyunca tüm içerikleri ücretsiz izleyin

10 dakika veya daha az süreli bölümler

İndirin ve dışarıda izleyin

Telefonunuz için tasarlanmış görüntüleme

Quibi Nedir?