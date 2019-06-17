Netflix Amerika Şovları ve Filmleri Türkiye'de Nasıl İzlenir?

Netflix, film ve dizi izlemek için en iyi platformlardan biri. Ancak Netflix dizileri ve filmleri ülkeye göre farklılık gösteriyor. Netflix Amerika’daki film ve dizilerin sayısı Türkiye’ye kıyasla bir hayli fazla. Diğer bir deyişle Netflix Türkiye'de eksik birçok dizi var. Bu blog yazımızda Türkiye’den Netflix Amerika içeriklerini izlemek, Netflix Amerika arşivine ulaşmak isteyenler ve Netflix Amerika için VPN arayan kullanıcılara en uygun çözümü sunuyoruz.

Türkiye'den Netflix Amerika İçeriklerini İzlemek Mümkün

Netflix, internetten film ve dizi izlemeyi sevenler için en iyi eğlence platformu. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar, televizyon hatta oyun konsollarında olan Netflix, Türkiye’de ilk açıldığında içeriği oldukça kısıtlıydı. Türkçe dublaj ve Türkçe altyazılı film - dizi bulmak oldukça güçtü. Netflix Türkiye içerikleri zaman içerisinde arttı. Artık Türkçe dublaj ve altyazılı seçenekleriyle, hem Türkiye’de izlenen hem de Dünya genelinde izlenme rekoru kıran popüler film, dizi, tv programları mevcut. Ancak yine de Netflix Amerika’nın içerik kalitesine ulaşılamadı.

Netflix Amerika'da başlayan diziler (Netflix orijinal yapımları dahil) ya Türkiye'ye geç geliyor ya da hiç gelmiyor. Netflix Türkiye'de eksik hala birçok yapım var. Hal böyle olunca internette, "Netflix Amerika dizileri", "Netflix Amerika fiyatı", "Netflix Amerika VPN", "Netflix Amerika hesabı açma", "Netflix Amerika yapma" gibi pek çok aramayla karşılaşıyoruz.

Siz de Netflix Amerika arşivinin daha geniş olduğunu düşünüyor, Netflix Amerika dizilerini izlemenin yolunu araştırıyor, Netflix Amerika için VPN programı/uygulaması arıyorsanız blog yazımıza bakmanızı öneririz. Netflix Amerika içeriklerini izlemek için bilgisayarınıza türlü eklentiler kurmanıza, kodlarla uğraşmanıza veya legal olmayan yöntemlere başvurmanıza hiç gerek yok. Netflix Amerika'da yayınlanan tüm film, dizi, tv şovları, programlarına Türkiye'den erişmenin çok kolay, zahmetsiz ve de güvenli bir yolu var.

Netflix Amerika Dizilerini ve Filmlerini İzlemenin En Kolay Yolu:

Türkiye’den Netflix Amerika içeriklerini izleyebilmenin en basit ve legal yolu VPN kullanmak. Netflix Amerika'ya giriş yapmanın, Amerika'ya özel dizileri izlemenin en kolay yolunun VPN olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak Netflix'i yüksek kalitede ve kesintisiz izlemek için hangi VPN yazılımını seçeceğinizi biliyor musunuz? VPN seçimi özellikle ülkemizde çok önemli. Bu noktada Netflix'in sizlere sunduğu 4K HDR kalitede içerikleri; donmadan, takılmadan, sorunsuz bir şekilde izleyebilmek için internet bağlantınızı yavaşlatmayacak, kaliteli hem de uygun fiyatlı bir VPN çözümüne ihtiyacınız var: PUREVPN gibi. Bu VPN programı/uygulamasıyla Netflix Amerika içeriklerine ulaşmak çok kolay. Bu noktada ihtiyacınız olan şeyler ise; bir Netflix aboneliği, bir PureVPN aboneliği ve PureVPN uygulaması veya tarayıcı uzantısı. Amerika dışından Netflix US izlemek için izlemeniz gereken adımlar şöyle:

PureVPN’e abone oluyorsunuz. (Aylık ve yıllık seçeneği var)

Uygulamayı indirip yüklüyorsunuz veya daha kolay bir şekilde tarayıcı uzantısını açıyorsunuz.

Uygulamayı başlatıyorsunuz.

Akış Modunu (Streaming Mode) seçiyorsunuz. (uzantıyı kullanıyorsanız bu adımı atlayın.)

Kanal seçimi yapıyorsunuz (Masaüstü uygulama için) veya popüler web sitelerini seçiyorsunuz. (uzantı için)

Aşağı inip Netflix Amerika’yı (Netflix US) bulup tıklıyorsunuz.

Türkiye'den Netflix Amerika Dizileri Nasıl İzlenir?

Artık, Netflix Amerika’nın tüm içeriğine ulaşabilirsiniz. Türkiye’ye gelmeyen, Türkiye’den izlenemeyen Netflix Amerika’ya özel diziler, tv programları, tüm içerikler karşınızda. Unutmadan, bu yöntem sadece Netflix için geçerli değil. Game of Thrones dizisinin yayınlandığı Hulu ve yine Hulu kadar popüler bir servis olan Amazon Prime Amerika dizilerini izlemek için de bu VPN’i kullanabilirsiniz. Son olarak, onlarca VPN servisi varken neden PureVPN diye sorabilirsiniz? PureVPN’in şu anda harika bir teklifi var. 1 yıllık abonelik, %73 indirimli olarak sunuluyor. Aylık sadece 2.95$. 2 yıllık abonelik de %70 indirimli! Kurulumu da oldukça basit.