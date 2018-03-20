Quick Jumps!, silindir platformlar üzerinde zıplayarak ilerlemeye dayalı arcade oyunu. Zıplama oyunlarını fazlasıyla kolay bulanların, zorlu oyunları sevenlerin kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm oyun, vakit geçirmek için birebir.

Animasyonların göze çarptığı minimalist stilde görsellere sahip arcade oyunda puan toplamak için tek yapmanız gereken; bir silindirden diğerine zıplamak ancak bu göründüğü kadar kolay değil. Tek dokunuşla zıplayan küpe havadayken müdahale edemiyorsunuz. Silindire ayak basmasını bekleyip öyle ekrana dokunmanız gerekiyor. Oyunu zorlaştıran unsur; silindir platformların şekil değiştirmesi ve küpün zıplama hızının sabit olmaması. Dolayısıyla silindirler arası boşluğa odaklanmak yerine tek bir silindire odaklanmalısınız.

Quick Jumps! Özellikleri: