Railroad Madness, 4x4 arazi araçları ile görev odaklı yarışlara katıldığınız off-road yarış oyunu. iOS platformuna da ücretsiz çıkmasıyla sevindiren yapım, popüler fizik tabanlı yarış oyunu Hill Climb Racing’e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Klasik araba yarışlarını oynamaktan sıkıldıysanız tavsiye ederim.

Kaliteli denilebilecek grafiklere sahip off-road yarış oyununda kendinizle yarışıyorsunuz. Her bölüm öncesinde yapmanız gerekenler söyleniyor. Onları tamamlayıp bitiş çizgisini görürseniz sonraki bölüme geçiyorsunuz. Yarıştıkça seviye atlıyor, mevcut aracınızı upgrade edebiliyor veya garajdan çok daha güçlü yepyeni bir 4x4 arazi satın alabiliyorsunuz. Nitro gibi yarışın kaderini değiştirecek güçlendiricilerle donatılan araçları zorlu pistlerde test ediyorsunuz. Her an yıkılacak, çökecekmiş gibi duran, türlü engellerle dolu pistlerde tepetaklak olmadan, benzininiz bitmeden, görevleri eksiksizce tamamlayarak bitiş çizgisini görmek durumundasınız. En ufak dikkatsizliğiniz oyununuzu başa sardırabilir.