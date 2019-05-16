Retract: Battle Royale, PUBG benzeri mobil oyun arayan iOS cihaz kullanıcılarına tavsiye edeceğim yapımlardan biri. PUBG kadar kaliteli grafikler sunan hızlı tempolu online hayatta kalma oyununda tek başınıza veya arkadaşlarınızla takım kurarak birlikte mücadele ediyorsunuz. Bu oyunda da amaç; son ayakta kalan olmak!

Herkesin eşit olduğu, kazanmak için para harcamak zorunda olmadığı aksiyon yüklü bir battle royale oyun Retract. Sadece iOS platformunda indirilebilir olan oyun, son dönemin popüler oyunu PUBG’ye oldukça benziyor. Görünümünü değiştirip geliştirebildiğiniz karakterinizle arenaya çıkıp kanınızın son damlasına kadar çarpışıyorsunuz. Maça başlamadan önce bomboş gezinip sağa sola sıkmak yerine atış talimi yapıyorsunuz. Herkes eşit başlıyor ve daha önce de dediğim gibi çok para harcayan değil, atış yeteneği iyi olanlar kazanıyor. Otomatik ateş yok! Karşılaştığınız düşmanları öldürmek için yeteneğinizi sergilemeniz gerekiyor. Mücadeleler açık arenada, kaçış yeri her zaman var ama çok köşeye sıkışırsanız barikat kurup kendi ve takım arkadaşlarınızı gizleyip kurtarma şansınız var.