Rise of Empires: Ice and Fire

Rise of Empires çok oyunculu gerçek zamanlı strateji savaş oyunudur. Doğu İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş küçük bir kasaba önderliğinden başlarken efsanevi ve kadim güçlere sahip ejderlerin ortaya çıkmasıyla devam eden bu oyunda kalıntılardan büyük bir krallık kurma şansını elde edebilirsiniz.

Savaşlar önceden hesaplanmaz; haritada gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. İsteyenin istediği zaman bir savaşa katılabilmesi veya savaştan ayrılabilmesi gerçek RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) oynanabilirliğine olanak tanır. Hemen arka bahçenizde bir müttefike saldırılmakta olduğunu mu görüyorsunuz? Arkadaşınıza yardım etmek için bazı kıtaları gönderin veya saldıran tarafın şehrine sürpriz bir karşı saldırı başlatın.

11 tarihî medeniyetten birini seçin ve yalnız bir klandan muhteşem bir güce uzanan yolda medeniyetinize öncülük edin. Her bir medeniyet kendi mimarisine, benzersiz birimlere ve özel avantajlara sahiptir.