Rise of Kingdoms

11 tarihi medeniyetten birini seçin ve yalnız bir klandan muhteşem bir güce uzanan yolda medeniyetinize öncülük edin. Her bir medeniyet kendi mimarisine, benzersiz birimlere ve özel avantajlara sahiptir.

Rise of Civilizations dünyası yoğun sisle kaplıdır. Bu gizemli toprakları keşfetmek ve içindeki gizli hazineyi ortaya çıkarmak için casusları gönderin. Bir düşman şehrine sahte saldırı başlatıp, bir geçidi ele geçirmek için etrafından dolaşın ve birlik ordunuzla buluşun. Yakındaki bir ormandan kereste toplamaları için kıtalar gönderin ve yol boyunca birkaç barbar klanını teker teker vurmalarını sağlayın.

Oyunda detaylı harita özellikleri, nehirler ve sıradağlar gibi doğal engelleri ve komşu bölgelere girmek için el geçirilmesi gereken stratejik geçitleri yer alıyor. Uçsuz bucaksız krallığın kontrolünü ele geçirmek için birliğinizle yan yana savaşın. Diğer oyuncularla çarpışın ve bir MMO strateji savaşından zaferle çıkmak için üstün taktikler kullanın.