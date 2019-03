Rival Stars Horse Racing, gerek grafikleriyle gerek oynanışıyla gerekse de oyun modlarıyla etkileyen konsol kalitesinde bir at yarış oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla şaşırtan oyunda atların beslenmesinden yetiştirilmesine, yarışlardan çiftliğin ve ahırın görünümüne bakımına tüm işler sizde.

At yarışı oyunu olarak geçse de oyunda sadece yarışlara katılmıyorsunuz. Hayvan yetiştiricisi, at eğitmeni, yarış yöneticisi, jokey ve daha pek çok role büründüğünüz bir oyun. Büyüleyen atların her biri farklı özellikte, soyağacı geçmişinden istatistiklerine tüm detaylar düşünülmüş. Atların, ahırların, çiftliğin yönetimi tamamıyla sizde.

Rival Stars Horse Racing Özellikleri