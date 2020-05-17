Rolly Legs

Robotuna hakim ol ve yuvarla, yürü, zafere doğru tırman. Hız kazanmak için yamaçlarda yuvarlanın ve zor bölgelere tırmanmak için bacaklarınızı akıllıca kullanın.

Ekrana basın ve basılı tutun ve engellere dokunmadan robotun ileri gitmesine izin verin. Robotun sarmal yığınlarından düşmesine izin verin. Birden fazla puan almak için seviyenin kilidini açın. Seviyenizi yükseltmek için görevleri veya kutuları götürerek deneyim kazanın.

Tehlikeleri atlatmak, bariyerleri atlamak ve loop'ları hızlandırmak için robotunuzun güçlerinden yararlanın. Ayrıca robotunuzun yıkıcı hedef arama saldırısını kullanarak rakiplerinizi alt etmeyi ihmal etmeyin.

Bu heyecan verici koşucu oyunda, oynamak için 10 farklı robot arasında seçim yapabilirsiniz. Daha fazla koşmanıza yardımcı olmak için ustaca güçlendirmeler açın, kazanın veya satın alın.