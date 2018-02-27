Çin'in yakın tarihine ışık tutan bu oyunda Cao Cao Efsanesine ve onun dönemindeki krallıklara gidiyoruz. Üç ayrı krallığı barındıran Cao Cao ekibine katılın ve bu efsanevi maceraya tanıklık edin. Savaşlarda size doğru hamleleriyle yardımcı olacak komutanları seçin ve düşmanlarınızı bir bir eleyin.

Hem strateji oyunu özelliklerini hem de macera oyunu özelliklerini taşıyan Romance of the Three Kingdoms, bolca Çin karakterinin bulunduğu bir yapım. Oyunda imparatorluğu ayağa kaldırıyor ve komşu ülkelere saldırıyoruz. Buradaki kaleleri, kuleleri alıp sınırlarımızı genişletiyoruz.

Ayrıca her karakteri ayrı ayrı yönetme şansı tanıyan oyunda çevrim içi insanlarla birlik olup güçlerinizi birleştirebilirsiniz veya bunu tercih etmeyip düşmanlara vargücünüzle saldırabilirsiniz. Hadi bu zorlu savaşa siz de katılın!

Romance of the Three Kingdoms Özellikleri