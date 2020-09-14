Run Royale 3D, aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken bir mobil oyundur. iOS cihazlarınıza kurabileceğiniz oyunda engellerden kaçıyor ve birinci olmak için mücadele ediyorsunuz.

Yarışı en önde bitirmek için mücadele ettiğiniz bir oyun olan Run Royale 3D oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Engellerin üstesinden gelip aynı zamanda da aşağı düşmeme mücadelesi verdiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkatli bir şekilde oynayıp birinci olmak için çabaladığınız oyunda çılgın karakterleri kontrol ediyorsunuz. Fizik tabanlı engellerin yer aldığı oyunda düşmeden ilerlemeniz gerekiyor. Keyifli bir oyun deneyimi sunan Run Royale 3D, bu tarz oyunları oynamayı sevenleri de tatmin edebilecek cinsten bir oyun. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz Run Royale 3D oyununu kaçırnayın derim.

Run Royale 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.