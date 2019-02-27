RWBY Deckbuilding Game, bir dijital kart oyunudur ve RWBY'nin fütüristik fantastik dünyasında (Remnant'da) yer almaktadır. Web dizisinin hayranları Ruby, Weiss, Blake, Yang, Jaune, Nora, Pyrrha ve Ren gibi favori karakterlerle savaşabileceksiniz

Takip edilecek paket veya destek yok. Her genişleme, kutudan çıkar çıkmaz tamamen ve benzersiz bir deneyimdir. Elde ettiğiniz kartlar sayılarınızı artırmanıza yardımcı olur, size oynayabileceğiniz daha fazla enerji verir. Bu kartların çoğu, size yardımcı olacak veya rakiplerinize zarar verecek ek efektlerle birlikte gelir. Örneğin, bazı kartlar rakibinizin güvertesine saldırı bildirmek, bu tür saldırılara karşı savunma yapmak ya da size ekstra enerji ya da kart çekilişi sağlamak için kullanılabilir.

Oyuncular, güçlü kötülükleri ortadan kaldırmak ve inanılmaz ödüller kazanmak için arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla birlikte ekip oluşturma fırsatı sunan Baskınlar satın alabilir.

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