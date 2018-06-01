Shutterstock, Android cihazınızdaki dünyanın en büyük abonelik tabanlı görüntü kitaplığından milyonlara ulaşan stok fotoğraf ve vektörü aramak, düzenlemek ve indirmek için kullanıcılara bir deneyim vadediyor. Farklı farklı alanlarda görsellerin bulunduğu bu arşibi indirin ve görsel ihtiyacınızı giderin.

Dünyanın en popüler fotoğraf arşivleri ve aynı zamanda başarılı görseller barındırmasıyla bilinen Shutterstock artık iOS kullanıcılarına sunuldu. Bu uygulama sayesinde araştırma yaptığınız bir konudaki görsellere erişebilir ve bir konudaki görüntülerini bulmak için anahtar kelimeyle birlikte arama yapabilirsiniz. Yüzlerce farklı fotoğrafın arasından işinize yaracak olanı seçebilir ve işlemlerinizi halledebilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü görselleri barındırmasıyla meşhur olan Shutterstock'ta görüntü koleksiyonlarını oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Böylelikle fotoğraf ile ilgili işlerinizi çabucak çözümleyebilirsiniz. Eğer başarılı fotoğraflar bulmak ve kullanmak istiyorsanız Shutterstock başarılı bir deneyim olacaktır.

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