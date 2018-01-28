Skin Motion uygulaması iOS cihazlarınız üzerinden hiç unutmayacağınız zarif dövmeler oluşturmanızı sağlıyor.

Dövme yaptıran insanlar genellikle hayatlarında önemli bir yeri olan simgeler, yazılar vb. çalışmaları tercih ediyorlar. Eğer siz de bu fikirdeyseniz, Skin Motion uygulamasından bahsedelim. Skin Motion uygulamasının mantığı şöyle işliyor; sizin için önemli bir yere sahip olan bir ses kaydından oluşturacağınız ses dalgalarını dövme çalışmalarına dönüştürebiliyor ve iş ortağı dövmecilere giderek bu çalışmaları vücudunuza işletebiliyorsunuz. Sevdiklerinizin sesleri, en sevdiğiniz şarkı, çocuğunuzun ilk sözleri vb. anlamlı sesleri kaydettikten sonra yapmanız gereken tek şey dövmeyi yaptırmak oluyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle birlikte yaptırdığınız dövmeyi daha da anlamlı kılan Skin Motion uygulaması, dövmenizi taratarak ses dalgalarını otomatik olarak oynatma özelliği de sunuyor. Hayatınız boyunca unutamayacağınız hoş bir dövme yaptırmak istiyorsanız, Skin Motion uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.