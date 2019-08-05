Sky: Children of the Light, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunudur. Kendine has kurgusu ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda keşfedilmeyi bekleyen bir krallığı yönetiyorsunuz. Görsel açıdan bir hayli zengin olan oyunda hem animasyon hemde müzikler bir hayli hoş. Büyük gizemleri ortaya çıkarmak için mücadele ettiğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Maceradan maceraya koşabileceğiniz oyunda eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Sky: Children of the Light sizleri bekliyor.

Sky: Children of the Light oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.