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Snow Kids 1.0.11 (ios)
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  5. Snow Kids - iPhone ve iPad İçin Retro Platform Oyunu

Snow Kids

1.0.11
ios
Snow Kids
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Kar topu savaşı!

Snow Kids, retro oyun sevenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm farklı türleri harmanlayan bir yapım. Mobil platformda sevilen oyunlardan Super Cat Tales’in geliştiricileri tarafından hazırlanan oyun, platform tarzında. Kar toplarını fırlatarak düşmanları etkisiz hale getiriyor.

Oyunun adından çocuk oyunu olduğu fikrine kapılabilirsiniz lakin eski stil oyunları seven her yaştan kişiye açık bir oyun. Oyunda uykusundan kar topuyla uyandırılan sinirli bir pengueni oynuyorsunuz. Sıcacık evinde mışıl mışıl uyurken birden yüzüne yediği kar topuyla yatağından fırlayarak buz kesen dünyaya adım atan karakterimize kendisine bunu yapanı bulmasında yardımcı oluyorsunuz.

Snow Kids Özellikleri:

  • Bağımlılık yapan aksiyon platform
  • Şirin piksel sanatsal grafikler ve müzik
  • Geleneksel platform kontrolleri
  • Destansı boss mücadeleleri

 

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