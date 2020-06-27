DevGame Kids tarafından geliştirilen Snow Queen: Frozen Fun Run oyunculara arcade ve rol deneyimi sunacak.

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Snow Queen: Frozen Fun Run’da 40 farklı ve bir o kadar da zorlu seviye yer alıyor. Oyuncular seçilebilir 6 farklı karakter eşliğinde bu seviyelerde hızla koşacak ve engellere takılmadan ilerlemeye çalışacaklar.

Farklı temalara sahip görünümlere sahip olan yapım, yüksek tempolu bir oynanış ile karşımıza çıktı. Oldukça başarılı grafik açıları ile oyuncuların karşısına çıkan yapımın her seviyesinde farklı içerikler ve ödüller oyuncuları bekleyen sürprizler arasında yer alıyor.

İki farklı kategoride ilk sıralarda yer alan başarılı oyun düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor.

Hem eğlenceli hem de tempolu oynanışı ile Android ve iOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başaran yapım, her kitleden oyuncu tarafından rahatlıkla oynanıyor.