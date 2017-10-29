Speak, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal ağ uygulamasıdır. Sadece üniversiteye gidenlere özel olan uygulama ile üniversitede olup biten pek çok olaydan haberdar olabiliyorsunuz.

Tamamen özgür olabileceğiniz bir platform olan Speak, hem etkinliklere katılabileceğiniz hemde ders notlarına ulaşabileceğiniz bir uygulamadır. Kullanmadığınız eşyaları da satma imkanı sunan uygulama ile pek çok işinizi de kolayca halledebiliyorsunuz. Aynı üniversitedekilerin kaynaşması için hizmet veren Speak, mutlaka her gencin telefonunda olması gerekiyor. Tüm aktiviteleri elinizin altında tutan uygulamayı sakın kaçırmayın. Keyifli vakitler geçirebileceğiniz Speak, 4 ana kategoriden oluşmaktadır.

Türk öğrenciler tarafından geliştirilen uygulamaya giriş yapabilmek için üniversitenin size tanımladığı mail hesabıyla kayıt olmanız gerekmektedir. Basit ve kullanışlı menüleriyle de ön plana çıkan uygulamayı mutlaka denemelisiniz. Eğer sosyalleşmeyi seven biriyseniz Speak tam size göre diyebilirim.

Speak uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.