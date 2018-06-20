Squad Rivals, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil aksiyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve rakiplerinizle kıyasıya mücadele edebileceğiniz bir mobil oyun olan Squad Rivals, harika atmosferi ve sürükleyici etkisiyle sizleri bekliyor. Zevkli bir oynanışa sahip olan oyunda kendi takımınızı kuruyor ve savaşlara dahil oluyorsunuz. Kaliteli grafikleri ve hoş animasyonlarıyla da dikkat çeken Squad Rivals, mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Farklı karakterleri kontrol ederek rakiplerinizle kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyunda bombalardan kaçıyorsunuz. Basit oyun kontrollerine ve eşsiz mekaniklere sahip olan oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Farklı özel güçler kullanabileceğiniz ve yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz Squad Rivals oyununu sakın kaçırmayın.

Squad Rivals oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.